Прекрасно маскируют недостатки фигуры: топ самых удачных моделей штанов

Ни одна модница не обходится без разнообразных вариантов брюк в своем гардеробе. Эта часть одежды отличается стильным видом, удобством и практичностью. Ее можно носить в любых ситуациях – на работе, прогулках, празднованиях или встречах. Стилисты советуют отдавать предпочтение классическим моделям, которые никогда не потеряют актуальность и не выйдут из моды. Рассмотрим пять классических вариантов брюк, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы. Об этом пишет ТСН.

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Палаццо

Эти штаны уже несколько лет подряд занимают ведущие позиции в модных тенденциях и перешли в разряд классики. Они характеризуются высокой посадкой и широкими сужающимися книзу штанинами. Это воплощение тренда благородной роскоши, ведь их можно стилизовать с любыми вещами. Дворец позволяет создавать как обычные, так и роскошные праздничные или деловые образы. Эти брюки подходят для любого типа фигуры, поэтому их по праву считают универсальными.

Клеш

Этот тренд вернулся в моду и задержится на достаточно продолжительное время. Брюки-клеш визуально удлиняют силуэт, делая его стройным. Лучше выбирать варианты с высокой посадкой, цвет ткани может быть любым, но важно придерживаться монохромной оттеночной палитры. Эти брюки можно сочетать с разной верхней одеждой. Идеальным дополнением станут лоферы, ботинки на каблуке и кеды на толстой подошве.

Прямые брюки свободного кроя

Здесь возможны многочисленные варианты – свободные, классические, со стрелками или без них. Пока такие брюки невероятно популярны – это классический вариант брюк, который подходит абсолютно всем. Кроме того, благодаря своему крою они могут скрывать недостатки фигуры, например лишний вес в области живота и ягодиц. Это вневременная классика, которая будет гармонично выглядеть как в деловом, так и в повседневном или романтическом образе.

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Слим

Это суженные к лодыжке прямые штаны со стрелками или без них. Они пришли на смену скинам и давно перешли в разряд классики. Такие брюки пользуются популярностью во всем мире на протяжении многих лет. Стилисты рекомендуют обращать внимание на модели с высокой талией и стрелками. Их можно одевать как на прогулку, так и на деловую встречу или празднование. Идеальным дополнением станет пиджак или блейзер.

Кожаные штаны

Следует отдельно упомянуть об этой модели. Тренд на кожаные штаны набирает бешеную популярность, крепко держась на модном олимпе в течение нескольких лет подряд. Они удобны, предлагаются в многочисленных вариантах и прибегают к различным стилизациям. Такие штаны будут уместны как на работе, так и на праздновании или прогулке.

Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.

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