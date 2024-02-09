Прекрасно согревает в зимние вечера: рецепт супа с брюссельской капустой и фрикадельками.
Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей этого полезного овоща.
Брюссельская капуста – источник витаминов и микроэлементов, а ее едва уловимая горчинка легко нейтрализуется сливочным вкусом фрикаделек. Добавьте в суп немного сливок (по желанию), чтобы подчеркнуть нежность и богатство вкуса. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Говяжий фарш – 500 г
- Брюссельская капуста – 200 г
- Картофель – 4 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
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Приготовление:
Вскипятите 2 л воды. Картофель и морковь нарежьте кубиками, брюссельскую капусту помойте. Добавьте овощи в кипящую воду, посолите, положите лавровый лист и варите 10-15 минут.
Лук измельчите. Пропустите мясо и лук через мясорубку, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие шарики.
Опустите фрикадельки в кипящий суп и варите еще 10 минут.
За 5 минут до готовности добавьте в суп измельченную зелень.
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