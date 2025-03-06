Прекрасный вариант для квартиры: какие породы собак не имеют запаха и не линяют

Если вы мечтаете о домашнем любимце, который станет вашим верным другом в радости и в сложные моменты, важно ответственно подойти к выбору породы. Некоторые люди особенно ценят собак, не имеющих специфического запаха и не линяющих.

Давайте рассмотрим самые лучшие варианты. Об этом пишет Униан.

Верно ли, что собаки с волосами не имеют запаха?

Не все собаки обладают характерным запахом. Он может появляться из-за влажной шерсти, но существуют породы, у которых запах практически отсутствует. К ним относятся:

Бесшерстные собаки , например, китайская хохлата.

, например, китайская хохлата. Собаки без подшерстка , такие как некоторые виды терьеров.

, такие как некоторые виды терьеров. Собаки с волосами вместо шерсти, в частности йоркширские терьеры и ши-тцу.

Такие породы не только не имеют неприятного запаха, но и не линяют, однако нуждаются в тщательном уходе за шерстью.

Породы собак без запаха и линьки для квартиры

Главная причина неприятного запаха у собак – подшерсток, накапливающий секреты сальных желез. Кроме того, выпадающая шерсть разносится по квартире и может вызвать аллергию. Если вы ищете чистоплотного любимца без шерстяного "сюрприза" в вашем кофе, обратите внимание на эти породы:

Терьеры (йоркширский, мальтийский, керн-терьер)

Терьеры – отличный выбор для аллергиков, ведь у них нет подшерстка. Йоркширский терьер особенно популярен из-за своей гипоаллергенности. Важно регулярно купать собаку (2 раза в неделю) и вычесывать, чтобы поддерживать чистоту в доме.

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Ши-тцу – аристократическая порода без линьки

Эта императорская собака имеет длинные волосы, похожие на человеческие, и отсутствует подшерсток. Благодаря этому шерсть не оседает на мебели и полу. Однако, чтобы поддерживать ухоженный вид, следует регулярно купать, расчесывать и стричь питомца.

Китайская хохлата – минимум шерсти, ноль запаха

Эта порода имеет шерсть только на голове и хвосте, а тело покрыто легким пушком или совсем голым. Это значит, что шерсть не будет разлетаться по квартире, а запах – отсутствует. Однако за кожей собаки нужно тщательно ухаживать:

Летом защищать от солнца кремами .

. Зимой одевать для защиты от холода.

для защиты от холода. Регулярно ухаживать за кожей во избежание высыпаний.

Померанский шпиц – пушистый, но без запаха

Несмотря на густую шерсть, у этих собак нет характерного собачьего запаха. Однако их нужно часто вычесывать, чтобы избежать спутывания шерсти. Также после прогулок желательно купать лапы, а раз в 2 недели мыть полностью.

Тот-пудель – идеален для аллергиков.

Эти очаровательные собаки имеют волосы вместо шерсти и почти не выделяют кожного сала, что снижает риск аллергических реакций. Для поддержания чистоты достаточно регулярного груминга :

Стрижка раз в месяц.

раз в месяц. Купание с шампунем 2-3 раза в месяц. Если соблюдать эти правила, шерсть в квартире не появится, а запаха не будет.

Если вам нужна собака без запаха и линьки, выбирайте породы без подшерстка или без шерсти. Главное – регулярный уход, тогда ваш любимец будет не только чистым, но и здоровым.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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