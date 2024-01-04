Прекратите мыть сырое мясо курицы: эксперты предупредили о рисках

Некоторые люди считают, что перед приготовлением нужно мыть сырое мясо курицы в воде, чтобы удалить вредные бактерии, которые могут быть на мясе. Однако медицинские учреждения говорят, что такая практика ничего не дает, а действительно может повысить риск пищевого отравления.

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Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением. Доктор философии, профессор пищевой политики в Колледже профессиональных исследований Северо-Восточного университета Дарин Детвиллер в комментарии Health пояснил, что мытье курицы "распространяет болезнетворные микроорганизмы по всей вашей раковине, вокруг крана, ручки и по бокам".

Раньше: Нужно ли мыть мясо перед каждым приготовлением

В наблюдательном исследовании Министерства сельского хозяйства США участникам было предложено приготовить сырую птицу и садовый салат. Исследователи обнаружили, что у 60% решивших помыть курицу в раковине были бактерии. И 26% тех, кто мыл свою птицу, привели к перекрестному заражению: бактерии из птицы попали на их салат.

Как правильно готовить курицу

Во время приготовления сырую курицу следует хранить на отдельной разделочной доске, чтобы она не контактировала с другими продуктами, а любую кухонную посуду, которая касается сырой курицы, следует мыть горячей водой с мылом.

Если же вы все-таки хотите помыть курицу, нужно делать это как можно безопаснее. Это означает, что курицу нужно осторожно облить водой, чтобы уменьшить риск разбрызгивания, сразу после этого моют раковину и близлежащие территории, а также правильно моют руки.

Свинина, говядина и телятина также могут содержать вредные бактерии, поэтому важно соблюдать такие же меры безопасности при приготовлении этих продуктов.

Ранее эксперты объяснили, почему перед приготовлением мясо нужно промывать уксусом.

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