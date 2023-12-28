Прекратите так делать: Специалисты назвали распространенную ошибку, которая портит кастрюли и сковороды

Очистка кастрюль и сковородок может показаться простой, но существует одна распространенная ошибка, которая портит посуду. Речь идет об использовании холодной воды.

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Простая замена холодного полоскания на тепло может иметь большое значение, когда речь идет об облегчении уборки. Избегайте использования какой-либо холодной воды для этой части, особенно если сковорода еще остывает, сообщает Express.co.uk.

Ополаскивание горячей стальной кастрюли или сковороды холодной водой может повредить сталь и оставить пятна на поверхности. Вместо этого быстро промойте сковороду горячей водой.

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Эксперт рекомендовал дать им постоять замоченными в воде не менее 30-40 минут, прежде чем почистить их. Это поможет легко расщепить любые остатки пищи.

Если на кастрюлях остались пятна, белый уксус является популярным выбором. Его природная кислотность лучше справляется с пятнами и изменением цвета на кухонной посуде.

Как хранить кастрюли, в конечном счете, будет зависеть от существующего пространства, но рекомендуется, если это возможно, избегать слишком большого количества сковородок, сложенных друг на друга.

Если у вас много кастрюль, сложенных на меньшем пространстве, подумайте об использовании кухонных полотенец между ними, чтобы сохранить антипригарные поверхности.

Напомним, мы уже писали, как сделать средство для очистки пригоревшей посуды.

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