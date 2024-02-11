Прекратите так делать: Специалисты назвали семь продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Многие люди держат продукты в холодильнике, чтобы продлить срок хранения. Однако не все продукты следует там хранить.

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Блогер Лора Маклафлин рассказала о семи продуктах, которые не рекомендуется держать в холодильнике. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, это касается хлеба. В холодильнике он может черстветь вдвое быстрее.

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Указывая на другие продукты, которым "не место" в холодильнике, Лора назвала следующие:

помидоры;

картофель;

лук;

чеснок;

мед;

оливковое масло.

Вместо того чтобы неправильно хранить помидоры в холодильнике, где они быстрее испортятся, их лучше хранить при комнатной температуре. Что касается молодого картофеля, то он может приобрести странный вкус в холодильнике.

Чеснок становится "резиновым", а лук мягкий и быстро покрывается плесенью. Масло и мед могут кристаллизоваться от холода, потому их тоже не стоит держать в холодильнике.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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