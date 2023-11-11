Прекратите так говорить: Языковед объяснил, почему 'Доброго дня' – неправильно

Украинцы часто выбирают неправильные формы во время поздравления. В частности, это касается слов "Добрий день".

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" объяснил, как правильно нужно здороваться. По его словам, дело в падежах.

Приветствуясь утром надо использовать родительный падеж: "Доброго ранку!". В свою очередь поздравления днем и вечером нужно высказывать из-за именительного падежа: "Добрий день!", "Добрий вечір!".

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"Вы логически спросите, а почему не "Доброго дня"?. Ответ прост: такая языковая традиция. Этикетные формулы – это устойчивые соединения слов, фразеологизмы. Вот вспомним слова из колядки, которая достигает древности: "Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!" – объяснил Авраменко.

Он добавил, что выражение "Доброї доби!" – это языковой покруч. Стоит употреблять "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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