Превратила желчный пузырь в фарфор: на территории дурдома в США нашли тело женщины, которая умерла от загадочной болезни (фото)

Археологи, раскапывавшие безымянные могилы на кладбище бывшей психиатрической больницы штата Миссисипи, совершили невероятное открытие. Они обнаружили захоронение женщины, умершей от редкого заболевания, которое привело к кальцификации ее желчного пузыря, превратив его в твердый яйцевидный объект.

Женщина была похоронена около 100 лет назад на кладбище приюта для сумасшедших штата Миссисипи. Ее скелетные останки были найдены во время проекта Asylum Hill, начавшегося в 2012 году с целью изучения жизни и смерти пациентов убежища, пишет Live Science.

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Сначала необычный объект в брюшной полости женщины озадачил исследователей. Обратившись за помощью к медикам, они смогли определить, что это "фарфоровый желчный пузырь" – редкое явление, ранее не встречавшееся в археологических контекстах.

Сканирование тела, лежащего в могиле. Источник: Asylum Hill Project, UMMC; Kyle Winters

"Фарфоровый желчный пузырь" возникает вследствие хронического воспаления желчного пузыря, известного как холецистит. Точная причина его образования неизвестна, но стенка органа минерализуется, превращая его в жесткий камень.

Открытие в Миссисипи – первое похожее на кладбище. Желчные камни иногда находили в археологических находках, но это первый случай, когда был обнаружен целый "фарфоровый желчный пузырь".

Закальцинированный желчный пузырь. Источник: Департамент медицинских материалов, UMMC

Исследователи отметили, что среди первых 100 захоронений, найденных на кладбище Asylum Hill, пять человек имели желчные камни, что свидетельствует о высокой распространенности заболевания среди пациентов психиатрической больницы.

Напомним, в Германии археологи нашли "могилу зомби" в возрасте 4200 лет.

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