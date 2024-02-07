При какой температуре нужно стирать белое белье, чтобы было идеально чистое
Белое белье – это всегда элегантно, свежо и опрятно. Однако, чтобы сохранить ее безупречный вид, важно знать, как правильно стирать белые вещи. Неправильная температура, режим стирки или моющее средство могут привести к серому оттенку, потере формы и повреждению нежных тканей.
Об этом пишет Telegraf.
Основные правила стирки белого белья:
Стирайте белое белье отдельно от цветного и темного. Это позволит предотвратить окраску и сохранит яркость белого цвета. Выбирайте температуру стирки в соответствии с наклейкой на одежде. Нежные ткани требуют более щадящего режима (30-40°C), а хлопок и лен можно стирать при 60°C для дополнительного отбеливания и обеззараживания. Для белого белья из нечувствительных тканей рекомендуется использовать порошок с отбеливателем. Для деликатных материалов подойдут жидкие средства для стирки шерсти или шелка.
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Если белье уже потеряло белье, можно использовать специальные отбеливатели или вывесить вещи сушиться на солнце.
Некоторые полезные советы:
- Замочите сильно загрязненные вещи перед стиркой.
- Не перегружайте стиральную машину.
- Тщательно выполаскивайте белье, чтобы не осталось следов от моющего средства.
- Если это возможно, сушите белье на свежем воздухе.
- Регулярно чистите стиральную машину, чтобы предотвратить появление серого налета на белье.
Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить белье белоснежным, свежим и чистоплотным в течение длительного времени.
Напомним, мы уже писали, как правильно стирать белье, чтобы не испортить вещи.
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