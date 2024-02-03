Приближается двухдневная магнитная буря: когда опасный период

В субботу, 3 февраля, геомагнитное поле Земли обещает быть спокойным, однако уже завтра в воскресенье начнется магнитная буря силой в 4 балла.

Видео дня

По данным Meteoagent, следующая магнитная буря будет более мощной. Прогнозируется шторм K-индекса 5 (высокая активность солнечной бури), сила которого составит 5 баллов.

Читайте также: Солнце исчезнет на 4 минуты для 32 миллионов человек: когда наблюдать полное солнечное затмение 2024

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимые. В период мощных геомагнитных колебаний население Земли может ощущать: головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость, усталость. Могут обостриться хронические заболевания.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Специалисты советуют в период магнитных бурь соблюдать здоровый образ жизни. Не стоит употреблять вредную пищу, пить кофе или алкогольные напитки.

Также следует уменьшить физические и умственные нагрузки. Лучше всего в эти дни гулять на свежем воздухе и употреблять больше жидкости. Включайте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Как облегчить симптомы метеопатии

К сожалению, метеопатию нельзя полностью излечить, но можно облегчить ее симптомы.

Для этого можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Следите за прогнозом погоды. Если вы знаете, что погода изменится, можете заранее подготовиться к этому, например, принять лекарства, которые вам помогают.

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к воздействию погодных условий.

Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к воздействию погодных условий. Отказ от вредных привычек . Курение, алкоголь и фастфуд ослабляют организм и могут усугубить симптомы метеопатии.

. Курение, алкоголь и фастфуд ослабляют организм и могут усугубить симптомы метеопатии. Лечение основного заболевания. Если у вас хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания или артриты, их лечение также поможет облегчить симптомы метеопатии.

Если вы чувствуете симптомы метеопатии, обратитесь к врачу. Он поможет вам определить причину ваших симптомов и назначит лечение, которое поможет вам чувствовать себя лучше.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!