Прически для коротких волос, которые подойдут под любую форму лица: фото лучших

Хотите обновить свою прическу, но не готовы к кардинальным переменам? Не проблема, ведь короткие волосы могут быть такими же стильными и разнообразными, как и длинные.

Эксперты из Real Simple собрали несколько советов от стилистов, которые помогут вам подобрать идеальную прическу:

1. Гладкий мокрый эффект:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Этот тренд возвращается и отлично подходит для коротких волос.

Как сделать: Нанесите на влажные или сухие волосы немного бальзама-кондиционера, распределите его руками и расчешите. Это придаст волосам блеск и увлажнит их.

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2. Обратные концы в стиле 60-х:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Эта ретро-прическа с современным оттенком. Выровняйте волосы утюгом, а затем закрутите кончики наружу с помощью плойки. Разделите волосы на пробор и зафиксируйте кончики гелем.

3. Тугие французские косы:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Косы – это отличный способ уложить короткие волосы. Как сделать: заплетите французские косы от верхушки до затылка. Добавьте в косу немного кокосового или касторового масла для увлажнения.

4. Сдержанные волнистые локоны:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Эта прическа смотрится естественно и легко. Накрутите пряди волос на плойку, оставляя кончики наружу. Переверните голову вверх дном и нанесите на волосы лак для фиксации.

5. Низкий шиньон:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Эта прическа подходит для любого события. Высушите волосы феном, разглаживая их у лица и шеи. Соберите волосы в хвост и зафиксируйте гелем. Заплетите из тонкой пряди косичку и оберните ее вокруг основания хвоста.

6. Пляжные волны:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Этот стиль идеально подходит для лета. Как сделать: Нанесите на влажные волосы несмываемый кондиционер, заплетите несколько французских косичек и дайте им высохнуть. Распустите косы и расчешите волосы пальцами.

7. Романтические волны:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Эта прическа придает элегантности коротким волосам. Нанесите на волосы мусс, возьмите расческу с широкими зубчиками и создайте S-образные изгибы. Положите на голову шелковый шарф и дайте волосам высохнуть.

8. Украшенный боб:

Модные прически для женщин на весну и лето. Источник: Скриншот из instagram.com

Добавьте к своему короткому бобу зажим с драгоценностями, чтобы сделать его более стильным. Или свяжите скрученный платок.

Не бойтесь экспериментировать, попробуйте разные прически, чтобы найти ту, которая вам больше нравится.

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