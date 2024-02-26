Прически для любой формы лица: эксперты назвали "запретные" и показали лучшие варианты
Существует ряд универсальных причесок для любой формы лица. Однако о некоторых из них следует забыть.
Ганима Абдулла, косметолог и эксперт по волосам The Right Hairstyles, поделилась с shefinds советами, как выбрать стрижку, которая идеально подходит к вашей форме лица. Эксперт также сказала, какие прически, имеющие особую популярность среди женщин, нужно "вычеркнуть из памяти".
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Овальная форма лица:
- Избегайте: центрального пробора, угловых бобов.
- Попробуйте: боковой пробор, тонкие слои, челка-шторка.
Лицо в форме сердца:
- Избегайте бобов длиной до подбородка.
- Попробуйте: лоб длиной до плеч, кудри.
Круглое лицо:
- Избегайте бобов длиной до подбородка, коротких стрижек.
- Попробуйте: длинные волосы с центральным пробором, боб длиной до шеи.
Квадратное лицо:
- Избегайте очень коротких стрижек.
- Попробуйте: стрижки до плеч или длиннее, тонкая челка.
Длинная форма лица:
- Избегайте: длинные, плоские волосы без слоев.
- Попробуйте: косу челку, глубокий пробор на бок, слои.
Кроме того, эксперт советует женщинам выбирать прически, придающие объем. Слои, кудри и волны могут помочь придать объему вашим волосам и сделать ваше лицо более пропорциональным.
Опытный стилист может помочь вам выбрать стрижку, которая идеально подходит для вашей формы лица и типа волос.
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