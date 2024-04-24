Причина мелких и невкусных ягод: названы удобрения, которыми запрещено подпитывать малину

Любители садоводства всегда стремятся к сбору щедрого урожая малины. Однако, иногда, даже при бережном уходе, например регулярном поливе и своевременной подкормке, ягоды могут быть маленькими и не такими вкусными, как ожидалось.

Причиной этого часто становится распространенная ошибка, которую многие игнорируют во время выращивания малины. Об этом пишет ProstoWay.

Читайте также: Как правильно подкормить малину весной

Какие удобрения опасны для малины

Многие садоводы могут не знать, но важно избегать использования хлорсодержащих удобрений для малины.

Этот микроэлемент может серьезно навредить здоровью кустов этой ягоды.

Существует повышенный риск заражения растений хлорозом, что является крайне вредным заболеванием.

Чтобы сохранить свой урожай малины, избегайте внесения в почву удобрений, которые содержат хлор.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о семи важных правилах ухода за малиной от опытных огородников.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!