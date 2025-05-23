Придется делиться с друзьями: как увеличить урожай болгарского перца

Чтобы сладкий перец радовал богатым урожаем, недостаточно лишь тщательно подготовить почву — эта культура нуждается в регулярной и грамотной подкормке на всех этапах развития. Даже если земля содержит достаточно органических веществ, перцу требуется дополнительная поддержка, особенно в ключевые периоды роста.

Об этом пишет zahid.net. Перец относится к требовательным культурам, которые быстро реагируют на нехватку питательных веществ. Без своевременного внесения удобрений растения могут вытягиваться, останавливать рост или сбрасывать завязи. Наиболее критичны моменты после пикирования, адаптация после пересадки в открытый грунт, период формирования бутонов и плодоношения.

Первая подкормка производится примерно через неделю после пикирования рассады. Для этого используют легкий раствор минеральных удобрений на основе аммиачной селитры, суперфосфата и сернокислого калия – все растворяется в десяти литрах воды. Через десять дней процедуру можно повторить.

Когда растения уже пересажены в открытый грунт и успели адаптироваться (приблизительно через две недели), вносят новую порцию подкормки – на этот раз подойдет сочетание мочевины и суперфосфата. Такой состав поможет укрепить корневую систему и стимулирует активное наращивание зеленой массы.

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Во время активного роста и цветения перец особенно нуждается в фосфоре и калии. На этом этапе снова используется хорошо знакомый микс минеральных удобрений, поддерживающий формирование бутонов, улучшающий завязывание плодов и укрепляющий иммунитет растений.

Когда начинается плодоношение, целесообразно переходить на подкормку с акцентом на калий. Хорошо работает раствор древесной золы в комбинации с аммиачной селитрой. Альтернативно можно применять сульфат калия в сочетании с суперфосфатом – эти компоненты также растворяют в 10 литрах воды и вносят под корень.

Если же растение выглядит ослабленным, его листья желтеют или рост задерживается, следует провести дополнительную подкормку. В таком случае лучшим вариантом будет использование комплексных минеральных удобрений, содержащих микроэлементы – это позволит быстро поддержать перец и вернуть ему здоровый вид.

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