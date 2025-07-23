Придется делиться с соседями: чем подкармливать лук

Лук не слишком требователен в выращивании, однако имеет свойство истощать почву, особенно если та уже не слишком плодородная. Поэтому для хорошего урожая важно обеспечить растение питательной средой.

Чтобы поддержать рост в июле, луку нужно несколько ключевых элементов. В частности, азот способствует развитию зеленой массы и фотосинтеза, хотя его избыток может отрицательно сказаться – замедлить созревание и снизить устойчивость к заболеваниям. Об этом пишет ТСН.

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Калий помогает накапливать сухое вещество в луковицах и оказывает положительное влияние на их лежкость. Сера придает овощу характерный вкус и повышает сопротивляемость болезням.

В начале месяца лучше всего внести комплексные минеральные удобрения, а ближе к концу июля — органическую подкормку, например раствор древесной золы. Такой подход не только обеспечит растения нужными микроэлементами, но и будет способствовать длительному действию питательных веществ.

Кроме удобрений, важно регулярно поливать посадки и разрыхлять почву после осадков, чтобы корни имели доступ к кислороду.

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