Придется поделиться с соседями: огородники поделились рецептом чудо-подкормки для перца

Середина лета – ключевой период для развития овощных культур, и именно в июле происходит формирование урожая перца: определяется вкус, размер и количество плодов. Хотя некоторые считают, что все зависит от сорта или погоды, решающее значение имеет правильная подкормка — именно она влияет на урожайность.

В июне растение активно формировало листья и стебли, нуждаясь в большом количестве азота. Но с наступлением июля ее потребности меняются: на первый план выходит цветение, формирование завязей и налив плодов. Об этом пишет " Стена "

Следовательно, азот отходит на второй план, а главную роль начинают играть калий и фосфор. Калий способствует росту сочных, крупных и вкусных плодов, а также улучшает транспортировку питательных веществ к перцу. Фосфор, в свою очередь, стимулирует образование завязей и является источником энергии для растения.

Опытные огородники знают: не обязательно покупать удобрения – действенные средства можно найти дома. Один из натуральных рецептов, хорошо зарекомендовавший себя среди дачников, включает древесную золу, кисломолочный продукт и микроводоросли. Все это смешивают в тёплой воде и дают настояться, после чего поливают раствором под корень. Такое средство не обжигает корни, не скапливается в плодах и не вредит экологии.

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Каждый компонент в этом удобрении играет свою роль: зола обогащает почву калием и фосфором, кисломолочные продукты делают питательные вещества более легкими для усвоения, а водоросли повышают иммунитет растения и помогают справиться со стрессами.

Чтобы подкормка была максимально эффективной, ее следует проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. После полива желательно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и уберечь корни от перегрева. Также не стоит сочетать органические подкормки с минеральными – это может снизить эффективность обоих.

Напомним, мы уже писали, как увеличить урожай голубики.

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