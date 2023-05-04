Придут несчастья и долги: Почему нельзя пить чай из разбитой посуды

Украинцы известны своей страстью к чаю. Обычно к этому напитку подают разные виды выпечки, такие как пироги или пирожные. Кроме того, вокруг чаепития существует множество примет и поверий, многие из которых сохранились и по сей день.

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Например, одна из примет запрещает пить чай из треснувшей или надколотой чашки. Это связано с тем, что такая посуда приведет к несчастью. Стоит отметить, что это касается не только чашек, но и любой другой поврежденной посуды, лучше ее просто выбросить.

Еще одна примета говорит о том, что нельзя пить чай с ложкой в стакане или чашечке. Считается, что это может привести к тому, что человек не найдет свою вторую половинку или ему придется очень долго его искать. Если вам все же подали стакан с чаем и ложкой внутри, лучше быстро вынуть ложку и положить на блюдечко, чтобы избежать неприятностей.

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Также не стоит отхлебывать чай из ложки, поскольку это приведет к долгам и финансовым потерям. Поэтому лучше не оставлять недопитый чай в чашке.

У каждого свой способ размешивания сахара в чае. Но, по поверью, нельзя это делать против часовой стрелки, потому что это возвращение к ошибкам прошлого, которые могут стать судьбоносными. Поэтому советуют размешивать чай только по часовой стрелке.

И, наконец, разбавлять чай водой – до ссоры. Разбить чашку во время чаепития – до неприятных событий. Чтобы избежать их, нужно быстро собрать обломки и положить их в ведро с водой – это может защитить от несчастий.

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Есть не только плохие, но и хорошие приметы, связанные с процессом чаепития. Например, если вы поперхнулись чаем во время утреннего чаепития, это может быть признаком хороших новостей, ожидающих вас в течение дня.

Если случайно пролить чай на одежду во время чаепития, не стоит огорчаться. Это действительно может быть хорошей приметой, которая обещает благоприятные события или хорошие новости.

Также обожжение языка горячим чаем или добавление соли вместо сахара в чай может быть хорошей приметой, обещающей положительные изменения в жизни.

И хотя попадание мухи или осы в чай может вызвать неприятные эмоции, это может быть положительным событием, обещающим приятный подарок или сюрприз. А найти волосы в чае означает успешное завершение каких-нибудь дел.

Кроме того, если вам не нужен чайный пакетик, не торопитесь выбрасывать его, ведь его еще можно применить для различных целей.

Раньше мы писали о том, что нельзя делать, чтобы чай с лимоном не потерял свои полезные свойства, а также о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

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