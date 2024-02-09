Приготовьте чудо-спрей против вторжения слизней: копеечный способ, который сбережет ваш сад
Слизни и улитки могут нанести значительный вред вашим растениям, но есть простой и экономный способ их отпугнуть.
Эксперт по садоводству Карен Гимсон поделилась рецептом домашнего спрея с чесноком, который "стоит копейки" и не вредит окружающей среде.
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Чеснок содержит алицин, химическое вещество, которое отпугивает слизней, но не вредит им.
Вот как приготовить и использовать спрей:
- 2 зубчика чеснока
- 2 литра
- бутылка с пульверизатором или воронка
Инструкции:
- Добавьте чеснок и воду в кастрюлю и доведите до кипения.
- Убавьте огонь и варите 10 минут.
- Снимите с огня и дайте остыть.
- Измельчите чеснок в кастрюле.
- Процедите смесь и вылейте в бутылку с пульверизатором или воронку.
- Опрыскивайте растения и землю вокруг них один раз в неделю. После дождя повторно опрыскивайте.
Этот спрей также может помочь отпугнуть тлю и полезен для роз.
Попробуйте этот спрей в своем саду и увидите, как он поможет вам защитить ваши растения от слизней и улиток.
Ранее специалист по садоводству рассказал, как навсегда избавиться от слизней даже зимой.
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