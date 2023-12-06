Приготовьте детям на праздники: Как сделать медовые пряники

В Украине по новому церковному календарю День Святого Николая 2023 года отмечают 6 декабря. В этот день малышей можно порадовать вкусностями, приготовленными собственноручно.

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Кроме традиции дарить подарки послушным детям, особым атрибутом праздника является приготовление "николайчиков" – особого вида печенья из медового теста, пишет сайт podrobnosti.

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Чтобы приготовить это вкусное лакомство, следует придерживаться следующих шагов:

Подготовка ингредиентов: Взбить сахар вместе с яйцами с помощью миксера до однородной смеси.

Процедить муку через сито в широкую миску и добавить чайную ложку соды.

Натереть маргарин на большой терке и добавить в миску с мукой. Ароматизация теста: Растопить небольшой кусочек сливочного масла в сотейнике и добавить мед.

Добавить пряности в сотейник, перемешивая их вместе. Не доведите мед до кипения, просто перемешайте.

Добавить взбитые яйца с сахаром в муку с маргарином, тщательно перемешивая тесто. Приготовление теста: Слегка замесить тесто и добавить тёплый мед с маслом. Добавить еще 1 стакан муки, если тесто слишком редкое.

Тесто должно иметь густую и упругую консистенцию. Покрыть его пищевой плёнкой и поставить в холодильник на пол часа. Формовка и выпечка: Раскатывать охлажденное тесто на присыпанной мукой поверхности.

Вырезать печенье с помощью форм.

Положить пряники на пекарскую бумагу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на 20-30 минут. Приготовление глазури: Взбить два белка, охлажденные в холодильнике, с сахарной пудрой.

После выпечки пряники охлаждаем и украшаем глазурью. Глазурь можно смешать с пищевыми красителями для яркости. Декорирование пряников: Для нанесения глазури можно использовать кондитерский шприц или пищевые пакеты с отверстием в уголке.

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