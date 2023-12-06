Приготовьте детям на праздники: Как сделать медовые пряники
В Украине по новому церковному календарю День Святого Николая 2023 года отмечают 6 декабря. В этот день малышей можно порадовать вкусностями, приготовленными собственноручно.
Кроме традиции дарить подарки послушным детям, особым атрибутом праздника является приготовление "николайчиков" – особого вида печенья из медового теста, пишет сайт podrobnosti.
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Чтобы приготовить это вкусное лакомство, следует придерживаться следующих шагов:
- Подготовка ингредиентов:
- Взбить сахар вместе с яйцами с помощью миксера до однородной смеси.
- Процедить муку через сито в широкую миску и добавить чайную ложку соды.
- Натереть маргарин на большой терке и добавить в миску с мукой.
- Ароматизация теста:
- Растопить небольшой кусочек сливочного масла в сотейнике и добавить мед.
- Добавить пряности в сотейник, перемешивая их вместе. Не доведите мед до кипения, просто перемешайте.
- Добавить взбитые яйца с сахаром в муку с маргарином, тщательно перемешивая тесто.
- Приготовление теста:
- Слегка замесить тесто и добавить тёплый мед с маслом. Добавить еще 1 стакан муки, если тесто слишком редкое.
- Тесто должно иметь густую и упругую консистенцию. Покрыть его пищевой плёнкой и поставить в холодильник на пол часа.
- Формовка и выпечка:
- Раскатывать охлажденное тесто на присыпанной мукой поверхности.
- Вырезать печенье с помощью форм.
- Положить пряники на пекарскую бумагу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на 20-30 минут.
- Приготовление глазури:
- Взбить два белка, охлажденные в холодильнике, с сахарной пудрой.
- После выпечки пряники охлаждаем и украшаем глазурью. Глазурь можно смешать с пищевыми красителями для яркости.
- Декорирование пряников:
- Для нанесения глазури можно использовать кондитерский шприц или пищевые пакеты с отверстием в уголке.
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