rus
Українська
Рецепты

Приготовьте детям на праздники: Как сделать медовые пряники

Игорь Романько

Как приготовить медовые пряники

В Украине по новому церковному календарю День Святого Николая 2023 года отмечают 6 декабря. В этот день малышей можно порадовать вкусностями, приготовленными собственноручно.

Кроме традиции дарить подарки послушным детям, особым атрибутом праздника является приготовление "николайчиков" – особого вида печенья из медового теста, пишет сайт podrobnosti.

Читайте также: Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт

Чтобы приготовить это вкусное лакомство, следует придерживаться следующих шагов:

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Взбить сахар вместе с яйцами с помощью миксера до однородной смеси.
    • Процедить муку через сито в широкую миску и добавить чайную ложку соды.
    • Натереть маргарин на большой терке и добавить в миску с мукой.
  2. Ароматизация теста:
    • Растопить небольшой кусочек сливочного масла в сотейнике и добавить мед.
    • Добавить пряности в сотейник, перемешивая их вместе. Не доведите мед до кипения, просто перемешайте.
    • Добавить взбитые яйца с сахаром в муку с маргарином, тщательно перемешивая тесто.
  3. Приготовление теста:
    • Слегка замесить тесто и добавить тёплый мед с маслом. Добавить еще 1 стакан муки, если тесто слишком редкое.
    • Тесто должно иметь густую и упругую консистенцию. Покрыть его пищевой плёнкой и поставить в холодильник на пол часа.
  4. Формовка и выпечка:
    • Раскатывать охлажденное тесто на присыпанной мукой поверхности.
    • Вырезать печенье с помощью форм.
    • Положить пряники на пекарскую бумагу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на 20-30 минут.
  5. Приготовление глазури:
    • Взбить два белка, охлажденные в холодильнике, с сахарной пудрой.
    • После выпечки пряники охлаждаем и украшаем глазурью. Глазурь можно смешать с пищевыми красителями для яркости.
  6. Декорирование пряников:
    • Для нанесения глазури можно использовать кондитерский шприц или пищевые пакеты с отверстием в уголке.

Советуем также обратить внимание на рецепт Дрезденского штолена.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыПраздникиРецепт