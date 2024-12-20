Приметы на Новый год: что следует сделать, чтобы в доме всегда водились деньги

Новый год – это пора чудес и исполнения желаний. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января все может стать реальностью, если искреннего верить в чудо.

Команда UAportal подготовила новогодние традиции и обычаи, которые могут поспособствовать достижению различных благ в будущем году. Так, согласно одной из древних традиций, перед празднованием Нового года нужно обязательно вернуть все долги. Считалось, что неуплаченные обязательства могут повлечь финансовые трудности на весь следующий год.

Одна из важных новогодних примет советует не тратить последние средства на подарки для родных и друзей. Считается, что такое действие может привести к финансовым трудностям на протяжении всего следующего года.

Перед празднованием Нового года важно навести порядок в своем доме. Считается, что чистота к празднику способствует появлению достатка и денег в доме. Рекомендуется завершить уборку до полудня 31 декабря.

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Согласно народным приметам, после полудня 31 декабря выносить мусор из дома нельзя. Считается, что вместе с ним можно потерять финансовую стабильность семьи.

Елка является главным символом Нового года, поэтому важно правильно ее украсить. Считается, что чем богаче она выглядит, тем успешнее будет следующий год. Поэтому добавьте на нее не только гирлянды и игрушки, но и сладости и скрученные трубочкой бумажные купюры.

Чтобы в новом году не пришлось экономить на еде, праздничный стол не следует наполнять только простыми и дешевыми блюдами. Подготовьте вкусные и разнообразные угощения, которые придутся по душе символу 2025 года.

На праздничном новогоднем столе непременно должна быть солонка, поскольку наши предки считали, что соль способна отпугивать злые силы и устранять негатив. Для защиты дома от недобрых влияний и материальных трудностей советуют посыпать солью обе стороны порога.

Чтобы привлечь благосостояние в Новом году, важно заранее провести проверку гардероба. Убедитесь, что в карманах нет дыр, ведь через них, по народным приметам, могут "утекать" деньги.

Чтобы в новом году не приходилось экономить на обновках, встречайте праздник в новом наряде.

Когда гости уйдут, не спешите убирать со стола все угощения. Оставьте фрукты, сладости и хлеб – это поможет привлечь финансовую стабильность и благополучие.

Напомним, ранее UAportal писал, какие подарки не стоит дарить на Рождество и Новый год.

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