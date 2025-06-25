Принесут только расходы: топ три самых плохих немецких кроссовера

Немецкие автомобили давно завоевали репутацию надежных и качественных, однако не все модели оправдывают ожидания владельцев. Некоторые из них часто доставляют не удовольствие, а значительные затраты на ремонт.

BMW X5 второго поколения (E70), выпускавшийся с 2007 по 2013 год, привлекает внешностью, но с годами выявляет немало проблем. Владельцы жалуются на протечку смазки, нестабильную работу электроники и ненадежную пневмоподвеску, которая часто выходит из строя после пробега в 120 тысяч километров. В дизельных версиях тоже нередко возникают проблемы с коробкой передач. Даже машины со скрученным пробегом могут потребовать вложений в несколько тысяч долларов. Об этом пишет wheel.news.

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Volkswagen Touareg с дизельным двигателем 3.0 TDI (модельные годы 2010–2016) известен нестабильной электроникой, проблемной системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), недолговечной турбиной и дорогой в обслуживании коробки DSG. После 150 тысяч километров эксплуатации счета за ремонт могут превысить две тысячи евро.

Mercedes-Benz GLK 220 CDI, выпускавшийся с 2008 по 2015 год, также имеет свою долю проблем. В частности, автомобиль подвержен коррозии, имеет ненадежные редукторы и двигатель OM651 с известными слабыми местами. Частыми неисправностями являются выход из строя фильтра сажевого и топливных форсунок. Стоимость ремонта нередко равняется затратам на обслуживание премиальных моделей марки.

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