Принесут удачу и счастье: в одежде каких цветов встречать год Зеленого Дракона

2024 – год Зеленого Деревянного Дракона, его счастливыми цветами считаются желтый (золотой), зеленый, изумрудный, серебристый, красный и белый. Мы подобрали для вас лучшие варианты праздничного новогоднего наряда, который не только украсит, но и принесет удачу в 2024 году.

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Об этом пишет Радиотрек.

Белый

Хотя это не самый практичный цвет, для празднования этого праздника он смотрится весьма соответственно. Прекрасным вариантом будет платье из шелка или паеток. Обладательницам стройных ног стоит обратить внимание на ультрамини платья.

Желтый

Приталенное платье с объемной юбкой или с выразительными акцентами – отличный вариант. Также популярны "голые" платья, изготовленные из прозрачной ткани с открытой спиной или плечами.

Красный

Этот цвет особенно актуален в этом сезоне. Он сделает вас яркой и выразительной. Красное платье может быть изготовлено из трикотажа, шелка, паеток и выглядеть впечатляюще с эффектным вырезом декольте или юбкой.

Серебристый

Этот цвет всегда создает особую атмосферу и приподнятое настроение, идеальное для празднования.

Изумрудный

Еще один счастливый цвет. Ваше платье может быть классически зеленым или благородным изумрудным. Модные платья из велюра, полупрозрачной ткани, в полоске, с пайетками или блестками. Выберите тот оттенок, гармонично сочетающийся с вашим тоном кожи и цветом глаз.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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