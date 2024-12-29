Приносят в дом негативную энергию: от каких вещей стоит избавиться перед Новым годом

Чистота дома – залог гармонии в мыслях. Именно поэтому поддержание порядка в доме важно для создания спокойной и уютной атмосферы. Согласно принципам фэн-шуй, некоторые вещи в вашем доме могут незаметно притягивать негативную энергию.

Специалисты объяснили, от каких предметов стоит избавиться дома, чтобы сделать грядущий год успешным. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Woman and Home.

Поврежденная или неиспользуемая посуда, например, треснувшие тарелки или чашки, которые просто лежат без дела, забирает вашу энергию и блокирует позитив в вашем доме.

Предметы, вызывающие болезненные воспоминания: хранение вещей, связанных с неприятными событиями или эмоциями, может удерживать вас в прошлом и мешать развитию.

Засохшие или мертвые растения: увядшие цветы являются символом отсутствия жизненной энергии. Они способны препятствовать свободному движению положительной энергии в вашем доме.

Неисправные или ненужные часы: они накапливают негативную энергию и символизируют трату времени. Если вы хотите карьерного роста или новых личных достижений, стоит избавиться от лишних или сломанных часов.

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Поврежденные зеркала: по поверьям, треснувшие или поцарапанные зеркала могут приносить неприятности и отталкивать удачу в течение трех лет.

Электроника в спальне: специалисты рекомендуют избегать присутствия электронных устройств в спальном помещении, оставив там только простой будильник. Это поможет уменьшить влияние электромагнитных полей, улучшить циркуляцию положительной энергии и будет способствовать здоровому, качественному сну.

Колючие растения: такие виды растений, как юкка или пальмы с острыми листьями, препятствуют проникновению положительной энергии в пространство комнаты.

Нежелательные подарки: не стоит держать у себя вещи, полученные в подарок, которые вам не нравятся, только из-за чувства долга. Прекратите прятать их в шкаф или на чердак – лучше избавиться от них. Это не только освободит пространство, но и поможет устранить чувство вины за хранение вещей, которые вам не приносят удовольствия.

Одежда, которая не приносит радости: если в вашем шкафу есть вещи, которые вы давно не носите или не любите, стоит их отдать или выбросить. Гардероб должен вдохновлять, а не вызывать разочарование каждый раз, когда вы выбираете, что надеть. Сократите количество вещей в шкафу, оставив только то, что вам нравится и приносит радость.

Напомним, ранее мы рассказывали, чего нельзя делать в новогоднюю ночь-2025, чтобы год был удачным.

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