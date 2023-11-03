Притянете бедность: в какие дни нельзя занимать деньги

Никто не любит брать или давать взаймы, но иногда ситуация требует этого. Существует множество примет и убеждений, связанных с ссудой денег, включая дни, когда это стоит или не стоит делать.

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Об этом пишет Время Действий.

Дни, когда нельзя занимать деньги

В нашей культуре заем денег всегда считался делом, требующим особой осторожности. Люди часто отказываются от этого, поскольку нет гарантии возврата. Это может привести к конфликтам в семье и между друзьями. В этом контексте возникают приметы и правила, как правильно взять или дать деньги.

Наши предки считали, что одалживать деньги нельзя в период Великого поста, на Крещение и во время других важных религиозных праздников. Они верили, что в такие дни деньги, взятые взаймы, не вернутся.

День недели, когда лучше не брать или давать деньги

День недели также имеет значение при ссуде денег. Например, не рекомендуется занимать или брать взаймы в воскресенье, поскольку это время проведения церковной службы. Есть убеждение, что это может привести к неудаче.

Также не стоит занимать деньги во вторник, ведь этот день считается менее удачным для решения финансовых вопросов, и поэтому лучше отказать тем, кто просит ссудить деньги в этот день.

Почему нельзя занимать деньги вечером

Темное время суток ассоциируется с нечистыми силами, которые имеют целью нанести вред. Воздействие этих сил может повлиять негативно на ваше благополучие, и деньги могут начать утекать из вашей жизни.

Когда одалживать деньги

Считается, что занимать деньги лучше в понедельник утром.

Среда считается самым благоприятным днем для отдачи долгов, поскольку это середина недели и пик активности.

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Одалживать деньги лучше левой рукой, поскольку считается, что это облегчает возврат. Важно также брать взаймы крупными купюрами, поскольку они символизируют мощный денежный поток.

Кроме того, фазы луны также имеют свое значение. На растущем месяце ссужать деньги считается приемлемым, поскольку это способствует возврату денег с избытком.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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