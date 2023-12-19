Приведите себя в форму и раздайте долги: 12 дел, которые нужно обязательно успеть к Новому году

Новый год – это время новых начинаний и исполнение мечтаний. Чтобы встретить праздник в хорошем настроении и с чувством исполненного долга, стоит заранее составить план действий.

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Об этом пишет ТСН.

Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Приведите себя в форму. Если вы хотите выглядеть отлично в новогоднюю ночь, начните заниматься спортом или соблюдайте здоровое питание. Также не забудьте сделать маникюр, педикюр и прическу.

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Сделайте генеральную уборку

Это поможет вам избавиться от хлама и создать атмосферу праздника. Не забудьте о гардеробе – отдайте или выбрасывайте то, что не носите.

Раздайте долги

Это поможет вам начать Новый год с чистого листа.

Отпустите обиды и поблагодарите окружающих

Это поможет вам очиститься от негатива и начать следующий год с чистого листа.

Купите и упаковайте подарки

Подарки должны быть искренними и от души. Не забудьте упаковать их красиво.

Сделайте доброе дело

Это поможет вам почувствовать себя хорошо и сделать мир немного лучше.

Завершите важные дела

Это поможет вам почувствовать себя уверенно и беззаботно.

Составьте меню и начните покупать продукты

Это поможет вам сэкономить время и деньги.

Украсьте дом

Это поможет вам создать праздничную атмосферу.

Составьте план на 2024 год и загадайте желание

Это поможет вам сосредоточиться на своих целях и мечтах.

Заранее подумайте о новогоднем наряде

Вы должны смотреться стильно и привлекательно.

Наведайте родителей и родственников

Это поможет вам укрепить родственные связи.

Напомним, мы уже писали, что нужно выбросить перед новогодними праздниками, чтобы удачно начать 2024 год.

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