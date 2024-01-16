Привлечете бедность: почему нельзя подметать вечером

Подметание пола – это обычное домашнее дело, которое необходимо делать регулярно. Однако, согласно народным приметам, не все время суток подходит для этой уборки. Многие верят, что подметать пол вечером или на ночь – это плохая примета, которая может привести к неприятностям.

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Об этом пишет Ukr.media.

История предрассудков

Суеверия о подметании пола вечером имеют давние корни. В древности веник или метла считались не только инструментами для уборки, но и магическими предметами. Они использовались ведьмами и колдунами для полетов и ритуалов. Поэтому, подметая пол в сумерках или тьме, человек мог невольно творить колдовство или заметать следы от него.

Кроме того, веник или метла считались символом энергетики дома. Подметая пол вечером, человек выметал из дома положительную энергию, оставляя его открытым для негативных воздействий. Ночью, когда активные темные силы, нечисть могла легко проникнуть в дом и причинить вред его жителям.

Что означают предрассудки

Суеверия о подметании пола вечером толкуются по-разному, но большинство из них предвещают неприятности для дома и его обитателей. Вот некоторые из них:

Подметая пол вечером, вы выметаете из дома удачу, деньги и любовь.

Вы провоцируете ссоры и распри между домочадцами.

Привлекайте к себе болезни и болезни.

Открываете дверь для нечистой силы и злых духов.

Лишаетесь защиты и удачи на пути.

Как избежать негативных последствий

Если вы все-таки решили подместить пол вечером или на ночь, то есть несколько способов избежать негативных последствий:

Подметайте пол к центру комнаты или печи (если есть), а не к порогу или окну.

Не выбрасывайте мусор из дома на ночь, а оставьте его в закрытом контейнере до утра.

Не передавайте вечером или на ночь кому-нибудь веник или метлу, а также не берите их у других.

Не подметайте вечером или на ночь вдвоем одним веником или метлой.

Не подметайте вечером или на ночь в гостях или не разрешайте своим гостям убирать у вас.

Не подметайте вечером или ночью в дни религиозных праздников, таких как Пасха или Рождество.

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Суеверия или реальность?

Стоит ли верить в предрассудки о подметании пола вечером – это личное дело каждого. Однако следует отметить, что эти предрассудки имеют свои основания. В древности люди верили в магию, поэтому им было важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать неприятностей.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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