Привлечете на себя беду: что нельзя делать с полотенцем

Полотенце – это не просто предмет быта, но и вещь, обладающая определенной энергетикой. Поэтому с ним связано много предрассудков и примет. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, что категорически нельзя делать с полотенцем, чтобы не навлечь на себя беду:

Нельзя вытираться одним полотенцем нескольким людям

Это не только негигиенично, но и небезопасно с точки зрения энергетики. Каждый человек имеет свою ауру, и при контакте с полотенцем он частично на него переносится. Если потом другой человек вытрется этим полотенцем, он может перенять на себя чужую энергетику, в том числе и отрицательную. Это может привести к проблемам со здоровьем, неудачам в делах и даже ссорам.

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Нельзя дарить полотенце людям, которые вам не нравятся или с которыми вы не хотите общаться

Считается, что даря полотенце, вы дарите частичку себя. Поэтому дарить полотенца можно только близким людям, с которыми у вас хорошие отношения.

Нельзя вытирать лицо полотенцем, которым вытирали тело

Это может привести к проблемам с кожей и преждевременному старению.

Нельзя вешать полотенце на дверь

Это предвещает смерть дома.

Нельзя стирать полотенца вместе с другим бельем

Для полотенец рекомендуется использовать отдельную стирку.

Нельзя использовать одно и то же полотенце в течение длительного времени

Полотенца рекомендуется менять не реже 1 раза в неделю.

Нельзя выбрасывать старые полотенца

Их лучше сжечь или закопать.

Следуя этим простым правилам, вы сможете избежать неприятностей и привлечь к себе удачу.

Напомним, мы уже писали о пяти приметах о действительно работающих деньгах.

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