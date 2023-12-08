Привлекают болезни к жильцам дома: 4 вещи, которые следует немедленно выбросить

Когда в личной жизни постоянные проблемы, семья постоянно ссорится и болеет, следует обратить внимание на некоторые предметы в доме. Чтобы избежать влияния "отрицательной" энергетики на ваше благополучие, лучше избавиться от ее источников, даже если это касается драгоценных сердцу вещей.

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Об этом сообщает Ukr.Media.

Первая такая вещь – это цветы. Свежие цветы в вазах несут только позитив, в то время как засохшие могут привести к негативу и проблемам. Даже если для многих цветы являются памятью, лучше избавиться от них, как только они начинают увядать.

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Другой вещью, которая может привлечь неудачи и истощать энергию, есть фотоальбом со старыми снимками. Важно признать и оцифровать эти снимки, чтобы сохранить на компьютере или телефоне.

Вьющиеся растения могут стать еще одним источником неприятностей для семьи, нарушая гармонию и приводя к хаосу. С такими растениями можно поступить разными способами, например, вынести на работу, отдать соседке или просто выбросить на помойку. И последняя рекомендация: избавьтесь от подарков от людей, которые вам неприятны, даже если сам подарок вам очень нравится. Такие вещи могут отпугнуть удачу.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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