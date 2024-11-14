Привлекают все взгляды: топ-5 самых красивых пород собак
Многие люди, которые планируют завести собаку, мечтают о том, чтобы их любимец был гордостью семьи и привлекал восторженные взгляды окружающих. Несомненно, каждый владелец верит, что его пес – самый красивый и самый лучший. Однако, несмотря на личные убеждения, кинологи за годы наблюдений определили стандарты, по которым оценивают красоту разных пород собак.
Впрочем, не все породы, входящие в список самых красивых, могут понравиться обычным людям. Специалисты же руководствуются своими критериями, известными как стандарты, помогающие различать разные породы. Поскольку вкусы владельцев отличаются: одни выбирают маленьких декоративных собак, другие мечтают о больших четырехлапых друзьях, то наиболее удобная классификация — по размерам: мелкие, средние и большие. Об этом пишет zoocomplex.
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Самые красивые породы маленьких собак
Многие считают, что именно небольшие собачки выглядят наиболее привлекательно, ведь многие были выведены с учетом параметров, которые делают их такими милыми. Наиболее эффектными среди них являются:
Папильон
Этих маленьких собак называют бабочками из-за их больших ушей, похожих на крылья насекомых. Папильоны приобрели популярность в XVII веке, когда появились во Франции и Бельгии. Эти собачки являются одной из самых древних декоративных пород. Кроме волшебного внешнего вида, папильоны отличаются умом, добротой и покладистостью.
Пекинес
Эта порода возникла в Китае еще в древности, где пекинесы являлись любимцами царских семейств. Им приписывали особые свойства, а отношение к ним было почти священным. В Европу эти маленькие пушистики попали в XIX веке и быстро приобрели популярность. Пекинесы имеют надменный характер, любят быть в центре внимания и нуждаются в тщательном уходе.
Японский хин
Среди предков этих декоративных собак, как полагают, могли быть тигры или львы, ведь хины не только понимают язык собак, но и умеют мяукать. Характер у хинов обычно дружелюбен и спокоен, хотя возможны исключения. Эти собаки известны своим веселым нравом, прекрасно ладят с другими домашними животными и детьми.
Американский кокер-спаниель
Эти милые собаки с длинными висячими ушами выглядят благородно благодаря своей выразительной мордашке и роскошной шерсти. На самом же деле, несмотря на серьезный вид, кокеры носят жизнерадостный и веселый характер. Они любят активные игры и быстро находят общий язык с другими домашними животными и людьми.
Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.
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