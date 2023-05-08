Привлеките удачу и деньги: как использовать лавровый лист не по назначению

Лавровые листья очень популярная приправа для разных блюд. А еще их можно использовать при разных обрядах, которые должны привлечь удачу и благополучие.

Оказывается, что лавровый лист кое-кто кладет под кровать или подушку, а еще у входной двери под коврик. И этим предрассудкам не один год.

Как пишет издание Sante, греки и римляне использовали его для привлечения удачи и успеха. А эзотерики считают, что эта ароматная специя обладает защитными свойствами и используется для того, чтобы отогнать злых духов.

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Даже поклонники фэн-шуй верят, что лавровый лист способен притягивать позитив к тому, кто его использует в обрядах.

Ритуал для привлечения прибыли – он заключается в сжигании лавровых листьев. В металлическую тарелку нужно положить несколько листьев лавра. Затем нужно взять мелкие листы бумаги красного цвета и написать на них то, чего хотите больше всего. Поджигайте одну бумажку за другой и бросайте в лавровое письмо. Когда он начнет тлеть, его аромат наполнит дом и пришлет сигнал относительно ваших заветных мечтаний.

Чтобы усилить эффект, некоторые добавляют во время сжигания лаврового листа кофейную гущу и корицу. По учению фэн-шуй эти ингредиенты усиливают силу лаврового листа и будут активнее привлекать в вашу жизнь удачу и богатство.

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Зачем класть лавровый лист под подушку и под кровать

Выяснилось, что эта традиция берет свое начало еще из старой Греции. Там лавровый лист (не высушенный) считали способным защитить жилище от злых духов. А для привлечения денег, листья каждое утро меняли на свежие.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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