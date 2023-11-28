Приводит к возникновению кариеса и не только: почему нельзя пользоваться зубочистками

В последнее время зубочистки стали рутинным предметом в обиходе. Тем не менее, стоматологи предупреждают об их потенциальной опасности.

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Специалисты считают, что использование зубочисток может привести к повреждению десен и эмали, способствовать развитию кариеса и других неприятностей. Несмотря на быстрое и аккуратное удаление остатков пищи между зубами, длительное ковыряние палочками во рту может иметь негативные последствия, отмечают стоматологи.

Об этом пишет Время Действий.

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Использование зубочисток во многом может приводить к активному размножению бактерий, что, в свою очередь, приведет к серьезным проблемам со здоровьем зубов и десен. Специалисты предупреждают, что эта привычка может стать причиной воспаления и пародонтита, повредить эмаль и будет способствовать развитию кариеса.

Врачи отмечают, что использование зубочисток может приводить к распространению инфекции с одного места или зуба на другие, что в конце концов может привести к серьезным воспалениям.

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