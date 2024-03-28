Призовете беду: в какие дни нельзя мыть голову

Мытье волос – это не просто ежедневная процедура, но и ритуал, влияющий на наше здоровье и энергетику. С давних времен люди верили, что волосы – это антенна, связывающая нас с космическими силами. Поэтому существовали определенные правила мытья волос, чтобы не потерять энергию и привлечь удачу. Об этом пишет Телеграф.

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Знаете ли вы, что есть дни недели, когда не рекомендуется мыть волосы? Пренебрежение в эти дни может привести к неприятностям или заблокировать ваши возможности. Вот 3 дня, когда лучше воздержаться от контакта с водой и шампунем:

Понедельник:

День под влиянием Луны, символизирующий чувствительность, интуицию и эмоциональное состояние.

Мытье волос в понедельник может заглушить вашу чувствительность к сигналам Вселенной и привести к проблемам со здоровьем, ведь Луна влияет на лимфатическую систему и гормональный фон.

Пятница:

День Венеры, планеты любви, красоты и гармонии.

Благоприятный для романтики, творчества и самоудовлетворения.

Мытье волос в пятницу может негативно повлиять на вашу красоту, сделать волосы тусклыми и ломкими.

Также может навредить отношениям с людьми, ведь Венера оказывает влияние на эмоциональную сферу.

Воскресенье:

День Солнца, планеты власти, удачи и славы.

Подходит для саморазвития, обучения и планирования.

Мытье волос в воскресенье может лишить вас сил, амбиций и самоуверенности.

Волосы могут потерять блеск, объем и эластичность.

Напомним, мы уже писали, как привлечь деньги в свою жизнь.

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