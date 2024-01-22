Продукт, который употреблять запрещено всем без исключения

Продукт, который мы вообще запрещаем употреблять, это всем нам известный – маргарин.

Видео дня

Почему?

Потому что вред маргарина заключается в высоком содержании трансжиров.

Далее текст на языке оригинала

Транс-жири дуже шкідливі для організму, тому як активно підвищують рівень поганого холестерину, який відкладається на стінках судин,та знижують рівень хорошого.

Але навіть, якщо ви ніколи не купуєте маргарин і впевнені, що застраховані від транс-жирів, на жаль, це не так.

Гідрогенізовані жири містяться в багатьох інших продуктах, і можна сміливо стверджувати – вони всюди.

А саме:

готові хлібобулочні вироби, такі, як крекери, печива і торти;

смажені страви, такі як пончики та картопля-фрі ;

Ними рясніють також майже всі напівфабрикати:

охолоджене тісто, піца;

м’ясні та рибні вироби – рибні;

чіпси, снеки, сухарики, горішки;

попкорн, соуси, майонез;

Для того щоб уникати даний продукт в раціоні, читайте скад продукту та зверніть увагу на слова як:

рослинний жир;

замінник масла какао;

кондитерський жир;

модифіковані жири;

гідрогенізована олія;

пальмова олія (не натуральна);

модифікований кулінарний жир;

Якщо вже не хочеться вживати шкідливу їжу і бити рекорди за рівнем холестерину, не лишається нічого, крім як переглянути свій раціон в цілому.

- не відвідуйте фаст-фуди;

- відмовтесь від вуличної їжі;

- готуйте вдома, більше простої і корисної їжі. Наприклад, куряча грудка, риба, індичка, яйця, овочі, більше злаків і фруктів.

- не купуйте продукти, в складі яких є транс-жири;

Кілька простих кроків до здоровго способу життя,не тільки покращить вам стан здоров‘я, але і явно допоможе краще себе почувати!

Будьте здорові!

Джерело.