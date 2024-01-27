Продукты, которые не следует употреблять после 40: эксперты удивили списком
После 40 лет у людей снижается физическая активность, потому легче набираются лишние килограммы. Это происходит из-за того, что после 40 лет работа организма частично меняется, многие процессы замедляются, поэтому потребность организма в калориях снижается на целых 20-25%.
Как следствие, ряд привычных для человека продуктов хуже усваиваются. Поэтому необходимо просмотреть свой рацион, пишет Punchng.
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Специалисты отмечают, что люди старше 40 лет должны серьезно относиться к своему рациону и тщательно подходить к тому, что они едят. Диетологи выделяют 10 продуктов, которые следует избегать или ограничить, чтобы сохранить здоровье и долголетие.
Среди продуктов, которые следует избегать, есть:
Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, макаронные изделия, блины и пончики. Они повышают уровень сахара в крови и могут привести к заболеваниям сердца, диабету и ожирению.
Обработанное мясо, такое как колбасы, ветчина, хот-доги. Оно содержит нездоровый жир, который может способствовать появлению морщин, воспалений и рака.
Фаст-фуд, содержащий большое количество сахара, жиров, натрия и других вредных ингредиентов.
Фруктовые соки, содержащие много сахара и фруктозы. Они могут привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению риска диабета.
Алкоголь, способствующий морщинам, повреждению печени и другим проблемам со здоровьем.
Жирная пища, которая может привести к повышению уровня холестерина и риску заболеваний сердца.
Сахар, который может способствовать воспалению и старению кожи.
Энергетические напитки, содержащие много кофеина, натрия и других вредных ингредиентов.
Выпечка, содержащая много сахара и жира.
Диетологи также рекомендуют людям старше 40 лет ограничить употребление яиц и молока с высоким содержанием насыщенного жира.
Вместо этих продуктов диетологи рекомендуют употреблять натуральные и необработанные продукты, фрукты и овощи, а также продукты с высоким содержанием белка.
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