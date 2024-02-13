Продукты, которые ваш кот никогда не должен есть: запреты от ветеринаров

Кошки мясоядные животные и нуждаются в мясе. Ветеринары советуют учитывать этот факт, если вы воспитываете кошек.

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Большинство кошачьих кормов изготовлены именно из мясных продуктов, и это важно для здоровья животного. Ветеринары предостерегли владельцев усачей от привычки кормить животных "со стола", человеческой пищей.

"На самом деле, вы можете быть удивлены, узнав о некоторых обычных продуктах, которые ваши кошки никогда не должны есть", – пишет специализированное издание WebMD.

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Список продуктов, которые не должен есть кот, следующий:

Тунец – иногда немного тунца, вероятно, не повредит. Но постоянная диета из тунца, приготовленного для людей, может привести к недоеданию, поскольку в ней не будет всех питательных веществ, необходимых кошке. Кроме того, слишком много тунца может вызвать отравление ртутью.

Лук, чеснок могут расщеплять эритроциты кота, что приводит к анемии.

Молоко и другие молочные продукты большинство кошек не переносят лактозу. Их пищеварительная система не может перерабатывать молочную пищу, и результатом может быть расстройство пищеварения с диареей.

Алкоголь – такое же влияние на кошачью печень и мозг, что и на человека. Но чтобы нанести вред, нужно гораздо меньше. Всего две чайные ложки виски могут вызвать запятую у 5-килограммового кота, а еще одна чайная ложка может его убить.

Виноград и изюм – могут вызвать почечную недостаточность у кошек. Кроме того, небольшое количество может вызвать у кошки заболевание. Ранними признаками являются частое рвота и гиперактивность.

Кофеин – в достаточно больших количествах может быть смертельным для кота. А противоядия нет. Симптомы отравления кофеином включают беспокойство, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и дрожание мышц. В дополнение к кофе и чаю, включая зерна и гущу, кофеин можно найти в какао, шоколаде, кругах и стимулирующих напитках. Он также содержится в некоторых лекарствах от простуды и обезболивающих.

Шоколад может быть смертельным для кошек. Ядовитым веществом в шоколаде является теобромин. Он есть во всех видах шоколада, даже белом. Но самыми опасными видами есть темный шоколад и несладкий шоколад для выпечки. Употребление шоколада может вызвать нарушение сердечного ритма, дрожь, судороги и смерть.

Жировые обрезки и кости могут быть опасными для кошек. Жир, как вареный, так и сырой, может вызвать расстройство кишечника с рвотой и диареей. И кот может подавиться костью. Кости могут расколоться и порезать внутреннюю часть пищеварительной системы вашей кошки.

Сырые яйца – белок в сыром яичном белке, который называется авидином, может препятствовать усвоению биотина витамина B. Это может вызвать проблемы с кожей, а также проблемы с шерстью вашей кошки.

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Сырое мясо и рыба – фермент сырой рыбы разрушает тиамин, являющийся важным витамином группы В для вашей кошки. Недостаток тиамина может повлечь за собой серьезные неврологические проблемы и привести к судорогам и коме.

Собачья пища – постоянный рацион из собачьей пищи может привести к серьезному недоеданию вашей кошки. Печень – в небольших количествах допустима, но употребление слишком большого количества печени может повлечь за собой токсичность витамина А. Это серьезное состояние, которое может повлиять на кости вашей кошки. Симптомы включают деформацию костей, наросты костей на локтях и позвоночнике и остеопороз. Отравление витамином А также может привести к смерти.

Дрожжевое тесто может растягивать живот и вызвать сильную боль. Кроме того, когда дрожжи бродят, они производят алкоголь, который может привести к алкогольному отравлению.

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