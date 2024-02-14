Продукты, обладающие свойствами афродизиаков

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ИСТОЧНИК

Афродизиаками называют продукты и растения, которые, как считается, создают настроение для занятия любовью или повышают сексуальное влечение. Слово произошло от имени Афродиты, древнегреческой богини любви. По легенде, афродизиаки употреблял итальянский авантюрист и герой-любовник Казанова. Среди прочего он съедал десятки устриц, прежде чем покорить очередную женщину.

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ПРОДУКТИ

Їжа, яка вважається афродизіаком, спрямована на стимуляцію чуттів (зір, нюх, смак і дотик). Науково не доведено, що певна їжа стимулює сексуальний потяг та функціональний стан статевих органів людини. Але страви та сама атмосфера прийому їжі можуть навіювати думки про секс, що стимулює бажання в тілі.

Ось деякі продукти, які вважаються мають властивості афродизіаків:

Горіхи. Мигдаль, волоські горіхи та фундук сприяють кровообігу. Це покращує здоров’я серця та артеріальний тиск, що сприяє виникненню та утриманню ерекції. Вживання 50-70 грамів фісташок щодня також може бути корисним.

Авокадо. Один із небагатьох фруктів, що містить здорові ненасичені жири. Допомагає підтримувати баланс гормонів. Авокадо також містить фолієву кислоту, необхідну для виробництва гістаміну, сполуки, яка виділяється під час оргазму.

Гранат. Гранатовий сік здатен покращити сексуальне життя. Одне дослідження показало, що вживання склянки соку щодня протягом 2 тижнів збільшує рівень тестостерону у чоловіків і жінок. Цей гормон необхідний обом статям для підвищення сексуального потягу.

Шоколад. Ацтеки вважали його потужним афродизіаком. Шоколад містить сполуку фенілетиламін, так звану "хімічну речовину кохання". Але сила шоколаду як афродизіаку все ж таки більше міф, аніж реальність.

Ягоди. Чорниця, ожина, полуниця та малина корисні для загального здоров’я. Вони також можуть допомогти чоловікам зберегти ерекцію. Дослідники виявили, що продукти, багаті флавоноїдами (поживні речовини, які надають овочам і фруктам колір), пов’язані з меншим ризиком еректильної дисфункції (нездатності отримати або зберегти ерекцію). Крім того, ожина містить цинк, який відіграє певну роль у регулюванні вироблення тестостерону.

Алкогольні напої. Один чи два келихи можуть зменшити стримування та налаштувати на романтичний настрій. Одне дослідження показало, що жінки, які випивали один або два келихи червоного вина на день, повідомили про посилення сексуального потягу та задоволення, ніж ті, хто не вживав подібних напоїв.

Натомість, надмірна кількість алкоголю може спричинити сексуальні проблеми, наприклад, з ерекцією чи отриманням оргазму. Науковці радять пити чим менше тим краще, тобто не більше одного напою на день для жінки (0,33 пива, 150 мл вина або 30 мл міцного алкоголю) і не більше двох для чоловіка.

Вважається, що певні якості їжі також викликають чуттєвість. Сексуальними зазвичай вважаються продукти та страви, що гладкі, соковиті, кремові, екзотичні, помірно гострі. На це теж можна звернути увагу, обираючи меню для романтичної зустрічі.

РОСЛИНИ

Деякі рослини, ймовірно, підвищують сексуальне бажання, витривалість, або, як вважається, лікують еректильну дисфункцію. Їх можна заварювати як чай або приймати у складі дієтичних добавок. Рослини можуть перешкоджати дії певних ліків, тому перед їх прийомом порадьтеся з лікарем.

Ось декілька рослин, на які варто звернути увагу:

Gingko biloba. Походить із віялоподібних листків дерев, що ростуть по всій Азії. Гінкго може збільшити приплив крові до статевих органів і покращити сексуальну функцію у чоловіків і жінок. В одному дослідженні з участю жінок показало покращення сексуального збудження, коли гінкго поєднували з іншими видами терапії.

Женьшень. Деякі дослідження демонструють, що женьшень здатен підвищити сексуальне збудження у жінок у постменопаузі та допомогти чоловікам отримати та утримати ерекцію. Червоний женьшень особливо популярний як афродизіак. Згідно з оглядом кількох досліджень червоного женьшеню, що він може допомогти при еректильній дисфункції, але необхідні подальші експерименти для отримання переконливіших доказів. Інше дослідження показало, що для підтримки ерекції женьшень лише трохи ефективніший, аніж плацебо (фіктивний препарат). Вагітним або людям з певними видами онкології не слід приймати цю рослину.

Мака. Цей коренеплід росте в горах Анд в Південній Америці та зазвичай продається подрібненим в порошок. У 12-тижневому дослідженні чоловіки повідомили про посилення бажання після прийому 3000 міліграмів маки.

Трибулус. Використовується як афродизіак у традиційній китайській та індійській медицині. Одне дослідження показало, що трибулус допоміг покращити сексуальну функцію у чоловіків з легкою та помірною еректильною дисфункцією. Але попередні дослідження не виявили жодних покращень. А деякі жінки після споживання трибулуса повідомили про сильніші оргазми та загалом більше задоволення від сексу.

ЧИ ДІЮТЬ АФРОДИЗІАКИ

Результати досліджень демонструють, що коли мова заходить про афродизіаки, їхня ефективність здебільшого в наших головах — вони працюють, якщо ми думаємо, що вони працюватимуть. Ймовірно, це пов'язано з ефектом плацебо.

Плацебо — це неактивна речовина, наприклад таблетка з глюкозою, що дають людині під виглядом ліків. Цим часто користуються науковці, коли перевіряють, чи дійсно діє новий препарат. Одна група пацієнтів отримує новий препарат, а інша — таблетку з цукром, при цьому жодна група не знає, що саме отримали (в ідеалі цього не повинні знати й медичні працівники, які проводять дослідження). Іноді люди почуваються краще від того, що приймають таблетку з глюкозою. Покращення фізичного чи психічного здоров’я людини після прийому плацебо і має назву "ефект плацебо".

Отже, якщо ви думаєте, що вживання сирих устриць підвищить ваш сексуальний потяг і витривалість, очікування цього потужного ефекту допоможе цьому здійснитися.

УВАГА, НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ

Деякі речовини, які рекламуються як афродизіаки, насправді є дуже небезпечними і фактично отрутою. До них належать:

Шпанська мушка. Кілька досліджень показали, що вона може бути смертельно небезпечною. Шпанська мушка походить від жука родини наривники і містить отруту під назвою кантаридин. Здатна спричинити пошкодження нирок, статеві та шлунково-кишкові кровотечі, печіння в роті.

"Божевільний мед". Екзотичний сорт меду походить із нектару куща рододендрона, що містить отруту під назвою граянотоксин. Викликає проблеми з серцем, сплутаність свідомості та інші серйозні симптоми.

Йохімбе. Виготовляють із кори дерева, яке росте в деяких частинах Африки. Століттями використовували як афродизіак. Вважається, що він допомагає чоловікам з ерекцією. Вживання йохімбе ймовірно може збільшувати ризик серцевих нападів та судом.

ЛІКУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Афродизіаки не здатні вирішити сексуальні проблеми, такі як еректильна дисфункція, сухість піхви внаслідок менопаузи або інших причин, відсутність інтересу до сексу. У таких випадках необхідна консультація лікаря, який може запропонувати ефективну персоніфіковану терапію.