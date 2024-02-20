Продукты, провоцирующие преждевременное старение

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Вообще, что касается сохранения молодости и красоты, в первую очередь нужно говорить о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение и пищевых привычках, от которых нужно отказаться. А затем уже подключать суперфуды, анти-эйдж диеты.

⠀Влияние свободных радикалов, определенные группы продуктов, переедание и обезвоживание, влияют на старение организма порой сильнее, чем годы.

⠀Поэтому смело исключаем:

⠀• Кондитерские изделия длительного хранения;

⠀• Мясные продукты промышленной переработки;

⠀• Подсолнечное масло;

⠀• Жареная пища, особенно с длительным сроком хранения, фаст фуд;

⠀• Жирные соусы;

⠀• Алкоголь.

Именно эта еда ускоряет процессы старения и углубляет проблемы кожи. Если полностью исключить эти продукты не выходит, старайтесь заменить на более здоровые их аналоги. Например, подсолнечное масло - на оливковое, магазинные сладости - на черный шоколад 70% или фрукты и ягоды. Из алкоголя разрешаю сухое вино по формуле, которую давала ранее.

⠀От каких продуктов лично вам сложно отказаться?