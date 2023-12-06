Профессиональная уборщица объяснила, как глубоко очистить матрас за пять шагов

Нет ничего лучше, чем свежее постельное белье. Однако важно также обращать внимание на чистоту матраса.

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Матрасы могут легко стать домом для мертвых клеток кожи, жиров и бактерий, если их тщательно не чистить регулярно по крайней мере дважды в год. Профессиональная уборщица, управляющая бизнесом, Шери объяснила, как глубоко почистить матрас в пяти шагах, сообщает Express.co.uk.

Первый шаг – пропылесосить. Снимите все постельное белье и тщательно пропылетесь. Хотя матрас может показаться чистым невооруженным глазом, чистка пылесосом поможет снизить накопление бактерий и мертвых клеток.

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Для второго шага Шери рекомендует посыпать кровать пищевой содой, которая поможет удалить пятна и запахи. Оставьте на 20 минут. За это время вы можете убрать остальную комнату.

Через 20 минут пропилососьте всю пищевую соду из матраса. Далее нужно отпарить матрас, если у вас есть пароочиститель, чтобы избавиться от пылевых клещей.

Последним пятым шагом является удаление любых пятен, которые вы видите на своем матрасе. Можно использовать средство для мытья посуды и теплую воду с влажной тряпкой, чтобы избавиться от пятен.

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