Прогноз магнитных бурь до конца января и начала февраля: известны даты опасных периодов
До конца января график магнитных бурь обещает держаться на "зеленом уровне". Это период затишья, когда геомагнитные штормы на Земле относительно спокойны и малочувствительны.
Магнитные бури – это явления, связанные с изменениями в магнитном поле Земли, возникающие из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой планеты. Солнечный ветер, состоящий из электронов и протонов, постоянно выбрасывается из Солнца в пространство.
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Энергия и заряды, поступающие от Солнца, могут взаимодействовать с магнитосферой Земли – область вокруг нашей планеты, где магнитное поле взаимодействует с солнечным ветром. Магнитосфера защищает планету от некоторых воздействий солнечного ветра, но также может вызвать магнитные бури.
Геомагнитные штормы появляются, когда солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой, нарушая обыденную структуру магнитного поля Земли. Это может приводить к изменениям интенсивности магнитного поля на поверхности нашей планеты.
Магнитные бури сегодня, завтра и до конца января:
По данным сервиса Meteoagent, с 20 по 31 января продлится период затишья. Однако это лишь предварительный прогноз, так что он может измениться в зависимости от поведения Солнца.
Магнитные бури в феврале 2024
Первые дни в последний месяц зимы не отметятся мощными геомагнитными штормами. Только 13 февраля прогнозируется магнитная буря силой в четыре балла (оранжевый уровень опасности). Геомагнитные колебания такого уровня могут вызвать недомогание у метеозависимых (метеопаты) и у людей с хроническими заболеваниями.
Как магнитные бури влияют на человека
К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.
Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:
- Головная боль
- Тошнота
- Боль в мышцах и суставах
- Ухудшение сна
- Усталость
- Раздражение
- Тревожность
У некоторых людей магнитные бури могут даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Что делать когда магнитные бури
К сожалению, полностью защититься от магнитных бурь невозможно. Однако есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить их влияние на ваше здоровье:
- Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.
- Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
- Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.
В общем, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Однако важно помнить, что не все люди одинаково чувствительны к ним. Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, важно отдыхать больше и избегать чрезмерных физических нагрузок.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
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