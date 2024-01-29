Прогноз магнитных бурь на февраль 2024 года: ожидается несколько мощных штормов

Последний месяц зимы обещает быть свободным от геомагнитных бурь. Сила геомагнитных штормов в основном не будет превышать трех баллов. Однако среди февраля возможны магнитные бури опасного характера.

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По данным Meteoagent, период геомагнитного затишья продлится с 1 по 17 февраля. А вот 18 и 19 февраля по Земле ударят магнитные бури красного уровня. Их мощность составит 5 баллов из 9 возможных.

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Календарь магнитных бурь на февраль 2024 года

Как магнитные бури влияют на организм человека:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Что делать когда магнитные бури:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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