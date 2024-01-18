Прогноз магнитных бурь на конец января: будут ли опасные периоды

В четверг, 18 января, геомагнитное поле нашей планеты находится в спокойном состоянии. Магнитных бурь сегодня не предвидится.

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Согласно данным Meteoagent, период затишья продлится до конца недели. Именно на это указывает предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2024 года.

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Следует заметить, что прогнозировать магнитные бури на длительный период невозможно, так что график геомагнитных штормов еще может измениться.

Магнитные бури в январе:

В периоды геомагнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

головная боль,

мигрень,

головокружение,

тошнота или рвота,

слабость,

сонливость,

одышка,

заделка ушей,

боль в суставах,

раздражительность или плохое настроение.

Что делать когда магнитная буря

Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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