Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты

Новый год начнется с магнитной бури оранжевого уровня. Сила геомагнитных штормов достигнет четырех баллов уже 1 января.

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По данным Meteoagent, затем наступит "тихий период", который продлится до 8 января, а с 8 по 10 число включительно произойдут незначительные магнитные бури силой в три балла.

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Геомагнитные штормы опасного уровня ожидаются 23-24 и 26 января (К-индекс 4).

Заметим, что график может изменяться в зависимости от поведения Солнца.

Календарь магнитных бурь на январь 2024

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Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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