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Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты

Былим Елена

Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты

Новый год начнется с магнитной бури оранжевого уровня. Сила геомагнитных штормов достигнет четырех баллов уже 1 января.

По данным Meteoagent, затем наступит "тихий период", который продлится до 8 января, а с 8 по 10 число включительно произойдут незначительные магнитные бури силой в три балла.

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Геомагнитные штормы опасного уровня ожидаются 23-24 и 26 января (К-индекс 4).

Заметим, что график может изменяться в зависимости от поведения Солнца.

Календарь магнитных бурь на январь 2024

Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты
Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты

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Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

  • Бессонница;
  • головные боли;
  • Слабость;
  • "разбитое" состояние;
  • Снижение работоспособности;
  • повышение тревожности;
  • Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

  1. Следить за артериальным давлением;
  2. Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
  3. позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
  4. Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
  5. Своевременно снимать стресс, отдыхать;
  6. Пить успокаивающие травяные чаи,
  7. Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
  8. снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
  9. Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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