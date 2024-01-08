Прогноз магнитных бурь на неделю: когда ждать опасности
Магнитные бури на этой неделе будут оставаться слабыми, геомагнитные штормы не превысят 2-3 балла. Усиление активности возможно только в конце месяца.
По предварительному прогнозу сервиса Meteoagent, "тихий период" продлится до 27 января. Уже 28 и 29 числа ожидаются магнитные бури силой в четыре балла. Заметим, что график может изменяться в зависимости от активности Солнца.
Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия
Когда магнитные бури в январе 2024
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями могут испытывать недомогание. Это называется метеопатией – повышенная чувствительность организма к изменениям погодных условий.
Во время магнитных штормов человек может испытывать такие симптомы, как головная боль, мигрень, головокружение, тошнота или рвота, слабость, сонливость, одышка, закладывание ушей, боль в суставах, раздражительность или плохое настроение.
Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:
- Следить за артериальным давлением;
- Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
- позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
- Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
- Своевременно снимать стресс, отдыхать;
- Пить успокаивающие травяные чаи,
- Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
- снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
- Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!