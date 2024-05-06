Прогулки станут безопасными: поможет самодельный спрей против кровососов

Май и июнь – это время, когда клещи особенно активны. Укус этих насекомых для человека может остаться незамеченным, но может быть опасным. Клещи переносят болезни, такие как энцефалит, боррелиоз, лихорадка поэтому когда вы отправляетесь в поход или на природу, следует быть особенно осторожными.

Специалисты советуют одеваться на прогулки правильно – нужны плотные штаны, заправляемые в носки, кофта с длинными рукавами и головной убор. Выбирайте одежду светлых тонов, чтобы легче заметить клеща. Избегайте кустарников и высокой травы, любимых мест для клещей.

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Если вы хотите сделать спрей, отпугивающий клещей, растворите в воде масло чайного дерева, гвоздичное, еловое или эвкалиптовое масло в пропорции пол чайной ложки на 100 мл воды. Побрызгайте на открытые участки тела и распылите на одежду. Эти запахи отпугивают клещей. Герань и лаванда – цветы, которые не нравятся клещам. Вместо репеллентов смешайте 2 столовых ложки масла этих цветов в стакане воды и добавьте немного спирта. Эта смесь сохранит свои свойства в течение полугода.

Натуральный яблочный уксус также обладает отпугивающими клещами свойствами. Смазывайте им кожу и одежду перед выходом на природу. Не забудьте растворить уксус водой, чтобы не получить ожоги.

Лук и чеснок – еще одни репелленты против клещей. Перед выходом на прогулку съешьте немного лука или чеснока или натрите ими кожу. Запах этих продуктов отпугивает клещей и может помочь избежать укусов комаров.

Раньше специалисты дали полезные советы, как защититься от клещей.

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