Прорывная терапия: ученым удалось уничтожить смертельную опухоль мозга через несколько дней

Ученые из массового общего онкологического центра в США разработали новую иммунотерапию, которая может дать надежду пациентам с глиобластомой, неизлечимой формой рака мозга.

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Терапия, основанная на собственной иммунной системе пациента, использует Т-клетки CAR, которые модифицируются для распознавания и уничтожения раковых клеток, сообщает sciencealert.

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Издание отмечает, что революционный метод лечения, использующий клетки CAR-T, показал свою эффективность в борьбе с агрессивными формами рака мозга, которые ранее считались неизлечимыми.

В частности, сканирование мозга 72-летнего мужчины, у которого была обнаружена очень агрессивная форма рака, известная как глиобластома, показало значительное уменьшение размера опухоли всего через несколько дней после проведения инновационного лечения.

Хотя результаты применения этой терапии у других пациентов были несколько менее положительными, успех в лечении является обнадеживающим шагом в направлении поиска эффективных методов борьбы с этой опасной болезнью.

Глиобластома, возникающая из поддерживающих клеток центральной нервной системы, обычно смертельна, или приводит к тяжелым осложнениям. Предшествующие методы лечения имели ограниченную эффективность, но новая терапия с клетками CAR-T оказалась очень перспективной.

Исследователи из массового общего онкологического центра в США считают, что использование T-клеточной терапии CAR может быть успешным в лечении глиобластомы, где другие методы оказались непродуктивными.

Терапия T-клетками CAR базируется на собственной иммунной системе пациента и имеет целью выявление и уничтожение раковых клеток. Этот метод дает надежду тем, кто сталкивается с этой тяжелой болезнью, которая раньше была практически неизлечимой.

Хотя исследование все еще находится в стадии клинических испытаний, успешные результаты в лечении пациентов с глиобластомой свидетельствуют о потенциальной эффективности этого новаторского метода.

За дополнительными исследованиями и расширенными клиническими испытаниями терапии CAR-T может открыться новая эра в лечении самых сложных форм рака мозга, давая надежду на выздоровление тысяч больных по всему миру.

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