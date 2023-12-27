Проще, чем вы думаете: как быстро очистить шланг для душа
Душевой шланг – один из важнейших элементов ванной комнаты. Он снабжает нас чистой водой, чтобы мы могли мыться и релаксировать. Однако, если не ухаживать за шлангом, он может испачкаться и даже проржаветь.
Вот простой способ почистить душевой шланг:
- Возьмите губку и отрежьте от нее небольшой кусочек.
- Придайте этому кусочку форму вытянутого цилиндра.
- Вставьте цилиндр внутрь душевого шланга.
- Включите воду и дайте ей подействовать в течение нескольких минут.
- Выключите воду и извлеките цилиндр.
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Под давлением воды цилиндр вытащит из шланга грязь и ржавчину. Вы можете повторить эту процедуру несколько раз, чтобы полностью очистить шланг.
Этот метод не требует использования дорогостоящих средств или инструментов. Он прост и эффективен.
Напомним,как сделать универсальное чистящее средство из апельсиновых шкурок.
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