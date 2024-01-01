Простая задача уменьшит расходы на топливо: полезный совет для водителей

Водители бензиновых и дизельных двигателей могут сэкономить на топливе, сделав простую уборку. Очистка автомобиля и удаление лишнего веса с транспортного средства может иметь огромное значение.

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Простое удаление тяжелых предметов может сократить потребление топлива на целых два процента, сэкономив, прежде всего, копейки автомобилистов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чем тяжелее автомобиль, тем больше топлива потребуется для его движения. Если вы путешествуете с багажником на крыше, багажником для велосипеда или избыточным багажом, обязательно снимите его, чтобы не тратить больше бензина.

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Автомобильные специалисты Halfords объяснили, почему вес может играть столь важную роль на дороге. Избыточный вес вашего автомобиля потребляет больше топлива, создавая сопротивление.

Как следствие, важно удалить все, что вы не используете, например любой беспорядок в багажнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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