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Просто и вкусно к праздничному столу: Как приготовить запеканку с картофелем и курицей

Игорь Романько

Как сделать запеканку из картофеля и курицы

Ищите идеальный вариант для ужина, обеда или праздничного стола? Картофельная запеканка с курицей – ваш выбор! Благодаря нежному картофелю и сочному куриному филе это блюдо поразит своим вкусом.

Если вы хотите привнести новизну на праздничный стол и избежать банальности, попробуйте приготовить запеканку из картофеля и курицы. Это блюдо по рецепту с сайта "1 минута" получается сочным, нежным и имеет выразительный вкус, который придется по душе всем гостям.

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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 700 г;
  • Картофель – 700 г;
  • Сливки – 100 мл;
  • Лук – 1 шт;
  • Шампиньоны – 200 г;
  • Помидоры – 300 г;
  • Сыр твердый – 200 г;
  • Масло растительное – 2 ст.л;
  • Соль, перец, специи по вкусу.

Для заливки:

  • Яйца – 2 шт;
  • Сливки – 150 мл;
  • Специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать кубиками, добавить соль, перец, излюбленные специи, влить 100 мл сливок, тщательно перемешать и отставить.
  2. Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками.
  3. Лук резать четверть кольцами и добавлять в картофель. Добавить масло, соль, перец и перемешать.
  4. Выложить картофель с луком в форму для запекания. Поверх картофеля разместить куриное филе.
  5. На курицу выложить нарезанные на пластинки шампиньоны, а сверху помидоры.
  6. В отдельной миске взбить 2 яйца со сливками и солью, заливать этой смесью запеканку.
  7. Поставить форму в духовку и выпекать при температуре 200 градусов в течение 50 минут. После 50 минут посыпать запеканку тертым сыром и поставить в духовку еще на 10 минут.
  8. Готовое блюдо подавать горячим на стол. Эта запеканка идеально сочетается со свежими салатами и разнообразными закусками, получается нежной, сочной и выразительным вкусом.

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