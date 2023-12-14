Просто и вкусно к праздничному столу: Как приготовить запеканку с картофелем и курицей

Ищите идеальный вариант для ужина, обеда или праздничного стола? Картофельная запеканка с курицей – ваш выбор! Благодаря нежному картофелю и сочному куриному филе это блюдо поразит своим вкусом.

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Если вы хотите привнести новизну на праздничный стол и избежать банальности, попробуйте приготовить запеканку из картофеля и курицы. Это блюдо по рецепту с сайта "1 минута" получается сочным, нежным и имеет выразительный вкус, который придется по душе всем гостям.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 700 г;

Картофель – 700 г;

Сливки – 100 мл;

Лук – 1 шт;

Шампиньоны – 200 г;

Помидоры – 300 г;

Сыр твердый – 200 г;

Масло растительное – 2 ст.л;

Соль, перец, специи по вкусу.

Для заливки:

Яйца – 2 шт;

Сливки – 150 мл;

Специи по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками, добавить соль, перец, излюбленные специи, влить 100 мл сливок, тщательно перемешать и отставить. Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Лук резать четверть кольцами и добавлять в картофель. Добавить масло, соль, перец и перемешать. Выложить картофель с луком в форму для запекания. Поверх картофеля разместить куриное филе. На курицу выложить нарезанные на пластинки шампиньоны, а сверху помидоры. В отдельной миске взбить 2 яйца со сливками и солью, заливать этой смесью запеканку. Поставить форму в духовку и выпекать при температуре 200 градусов в течение 50 минут. После 50 минут посыпать запеканку тертым сыром и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо подавать горячим на стол. Эта запеканка идеально сочетается со свежими салатами и разнообразными закусками, получается нежной, сочной и выразительным вкусом.

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