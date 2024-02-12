Просто налейте пива: эксперт сказал, как избавиться от слизней за ночь

Слизни – одни из самых распространенных вредителей в саду и огороде. Они могут нанести значительный вред, объедая листья, стебли и плоды растений.

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Существует несколько способов избавиться от слизней. Один из них – это использование пивных ловушек, пишет Express.

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1. Механические методы:

Они предполагают сбор слизней вручную. Это самый эффективный, но и трудоемкий метод. Слизней можно собирать утром или вечером, когда они наиболее активны.

2. Химические методы:

Используйте химические препараты для борьбы со слизнями. Эти препараты могут быть очень эффективными, но они могут быть вредными для окружающей среды и домашних животных.

3. Народные методы против слизней:

Можно использовать золу, известь или песок. Рассыпьте эти вещества вокруг растений, которые вы желаете защитить.

Или использовать медную проволоку. Слизни не любят ползать по меди.

Высаживайте растения, которые отпугивают слизней. К таким растениям относятся лаванда, петрушка, чеснок, мята.

Пивная ловушка – один из самых простых и эффективных способов избавиться от слизней.

Как сделать пивную ловушку:

Возьмите глубокую емкость, например банку или пластиковую бутылку. Обрежьте ее, оставив 7-8 см от дна. Налейте в емкость пиво.

Закопайте емкость в землю так, чтобы ее край был на уровне земли.

Слизни, привлеченные запахом пива, залезут в емкость и не смогут из нее выбраться.

Пивную ловушку нужно менять каждые 2-3 дня.

С помощью этих методов вы сможете избавиться от слизней на вашем огороде и сохранить урожай.

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