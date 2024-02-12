Просто рылся в мусоре: пенсионер накопил 700 000 евро и купил 10 домов (фото)

80-летний Хайнц Б. из Дармштадта ведет жизнь, которая покажется странной для большинства людей. Он выглядит как нищий, роется в мусоре и собирает хлам во дворе.

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Бывший электроинженер живет один, получает пенсию в 3600 евро, но экономит абсолютно на всем, в том числе на еде, одежде и отдыхе, пишет BILD.

Зимой он топит дом древесными отходами из помойки. У него нет мобильного телефона, а его единственные большие затраты – это ноутбук и доступ в интернет, чтобы вести дела и смотреть в YouTube бизнес-лекции.

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"Я живу бережливо, так я воспитан!" – говорит Хайнц.

"На еду я не трачу даже 5 евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или еще что-нибудь, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают", — добавил пенсионер.

Мужчину называют "самым странным миллионером Германии". Бизнес-модель Хайнца заключается в покупке и сдаче в аренду домов. Пенсионер говорит, что это самый лучший способ спасти накопление от инфляции. Недавно он накопил 700 000 евро и купил на них уже десятый дом.

Все дома Хайнца находятся рядом, чтобы он мог объезжать их на велосипеде. Он сам производит весь ремонт для жильцов. Бухгалтерские книги с точными подсчетами разбросаны на полу его дома – он не хочет тратиться на полку.

Напомним, миллионер вывел формулу, которая помогает выигрывать значительные деньги в лотереях.

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